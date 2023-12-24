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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلافات الجيرة السبب.. التحقيقات تكشف كواليس مقتل شاب خلال مشاجرة بحدائق حلوان

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة حلوان، مع المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بمنطقة حدائق حلوان، كواليس الواقعة إذ تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات الجيرة، وتطور الأمر لمشاجرة قام علي أثرها الجاني بطعن الضحية في رقبته باستخدام مطواه.

ورد بلاغ للنقيب حسام وجدي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، مفاده نشوب مشاجرة بمنطقة تقسم المعلمين بحدائق حلوان، بين عدد من الأشخاص ومقتل شاب.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص الأولي تبين نشوب مشاجرة في الشارع بين مجموعة شباب بسبب خلافات الجيزة، ومقتل أحدهم خلال المشاجرة.

وبعمل التحريات تبين مقتل شاب يدعي "رجب.م.ر"، بطعنة نافذة في الرقبة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض علي المتهم، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

خلافات الجيرة السبب التحقيقات تكشف كواليس مقتل شاب بحدائق حلوان