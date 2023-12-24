السوبر المصري.. تعرف على حكام مواجهتي نصف النهائي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قائمتي حكام مواجهتي الأهلي مع سيراميكا كليوبترا، وفيوتشر مع بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

واختارت لجنة الحكام محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا، ويعاونه المساعدان سامي هلهل وسمير جمال، والحكم الرابع محمود البنا، بينما سيتواجد طارق مجدي كحكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه محمود أبو الرجال، إلى جانب حكم الـ VAR الاحتياطي هاني عبد الفتاح.

كما تم اختيار أمين عمر لإدارة مباراة فيوتشر وبيراميدز، ويعاونه المساعدان أحمد توفيق ويوسف البساطي، والحكم الرابع محمد عادل، بينما سيتواجد محمود عاشور كحكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه أحمد حسام طه، إلى جانب حكم الـ VAR الاحتياطي وائل شعبان.

وتقام بطولة السوبر المصري في الأراضي الإماراتية، حيث يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوبترا، ويواجه فيوتشر نظيره بيراميدز، في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، ويلتقي الفائزان بالمواجهة النهائية في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.