وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد حفل ختام الأنشطة للفصل الدراسي الأول

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الأحد، حفل ختام الأنشطة للفصل الدراسي الأول بمدرسة المروة المتميزة لغات التابعة لإدارة طور سيناء ، وذلك لتكريم معلمات رياض الأطفال لحصولهن على شهادة الاعتماد والجودة لروضتهن، كما كرم وكيل الوزارة المعلمات المشاركات والفائزات بمسابقة “أجمل فصل” والتي حصد فيها الصف "السادس الابتدائي" بالمدرسة الجائزة الأولى.

جاء ذلك بحضور مبروك الغمريني رئيس مجلس ومدينة طور سيناء، ومصطفى كمال زرد رئيس مجلس أمناء المديرية، وحنان عثمان مديرة المدارس الرسمية لغات بالمديرية وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء، ووليد جعفر موجه عام التربية الرياضية بالمديرية والرائد أسامة طاحون رئيس مجلس أمناء المدرسة وأولياء أمور المدرسة ومعلمات ومعلمي المدرسة وجمال عبد الناصر مدير المدرسة.



بدأ الحفل بكلمة ترحيبية لمدير المدرسة بوكيل الوزارة والضيوف وأولياء الأمور ثم استهل الحفل بآيات من القرآن الكريم تم عرض فقرات الحفل ثم عرض غنائي لـ “KG” بعنوان "فتحي ياوردة" ثم فقرة شعرية ثم عرضا عسكريا للطلاب ثم فقرة غنائية بعنوان " في الكتب قرينا" ثم فقرة أخرى بعنوان " يادنيا سمعاني " ثم فقرة باللغة الإنجليزية ثم فقرة "شعرية " ثم عرض " الأصدقاء" ثم عرض الشهيد لـ “KG” ثم فقرة مسرحية ثم فقرة شعرية باللغة الألمانية.

في ختام الفقرات ألقى وكيل الوزارة كلمة ترحيب بالضيوف ، معربا عن سعادته للتواجد معهم خلال حفل ختام الأنشطة، مشيدا برئيس مجلس المدينة ودعمه للمدارس و رئيس مجلس أمناء المديرية ورئيس مجلس أمناء طور سيناء للعملية التعليمية مشيرا لدعم القائد والأب الإنسان اللواء دكتور محافظ جنوب سيناء لاهتمامه البالغ بالأنشطة منذ توليه مسؤولية المحافظة حتى الآن لافتا لتوجيهات المحافظ خلال حضوره لحفل أنشطة رأس سدر بانتقاء المواهب والفقرات المميزة حتى يتم تكريمها ومكافأتها وهذا عهده دائما بأنائه وبناته.

وأوضح وكيل الوزارة أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نهجت نحو بناء شخصية الطفل المصري حتى يكون ذا شخصية قوية مؤكدا أن هذا ما وصلنا إليه من خلال تلك الأنشطة حيث أصبح الطالب يدرك ويعي قضايا المجتمع . لافتا إلى أهمية ذلك في عصر الذكاء الاصطناعي ، متمنيا لهم التوفيق ومشيدا بهئية التدريس بالمدرسة والإدارة المدرسية ومجلس الأمناء بها وموجهي الإدارة وتوجيه التربية النفسية بها.

ثم كرم وكيل الوزارة معلمات رياض الأطفال ثم رائدات الفصول والفائزين بمسابقة أجمل فصل واولياء الأمور الداعمين للمدرسة.

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