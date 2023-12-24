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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص اصطدم به قطار أثناء عبوره السكة الحديد بشبين القناطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه اصطدم به قطار أثناء عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة في شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بوفاة شخص أثر حادث اصطدام قطار به بين مزلقان المرصفاوية ومحطة شبين القناطر.

انتقل النقيب محمد مجدي والنقيب محمد مأمور معاونا المباحث، وتبين أنه أثناء قدوم القطار رقم 395 القادم من القاهرة الزقازيق اصطدم بشخص مجهول أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة ولقي مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بالدفن.

اصطدام قطار اللواء نبيل سليم حادث اصطدام قطار لقي شخص مصرعه مركز شرطة شبين القناطر