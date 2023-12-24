إصابة 7 في انقلاب ميكروباص بنزلة كوبري أجا بالدقهلية

اصيب 7 أشخاص على طريق (المنصورة - بنها) امام نزلة كوبري أجا بمحافظة الدقهلية وذلك أثر انقلاب سيارة ميكروباص على وجري نقل المصابين الي مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم وفتح حركة المرور أمام السيارات المارة رفع آثار الحادث.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفى أجا المركزي للعقيد تامر يحيى ، مامور مركز شرطة أجا، مأمور مركز شرطة أجا يفيد بوجود حادث انقلاب ميكروباص أمام نزلة كوبرى أجا إتجاة المنصورة القادم من القاهرة ونتج عنه إصابة 7 أشخاص.



انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من : "نادر أحمد أبو المعالي 38عاما، ومحمد محمود الحنفى 38عاما، و إيناس أبو المعارف محمد 28 عاما، و روان السيد الجزار 20عاما، ومقيمون جميعا بقرية البساتين مركز أجا، وكريم محمد عبد المقصود 30 عاما، مقيم بقرية كفر المندرة مركز أجا، وعبد الفتاح محمد 38 عاما، مقيم بقرية شبراويش مركز أجا.

وجرى نقل المصابين الي مستشفى أجا المركزي لتلقى العلاج اللازم، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية ومعدات مجلس مدينة أجا ومرور الدقهلية الي مكان الحادث وتم إعادة فتح الطريق بعد رفع آثار الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.