ads
الأحد 24 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حواجز إسرائيلية خانقة بالضفة أثناء احتفالات عيد الميلاد

مدينة بيت لحم
مدينة بيت لحم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بلدة حزمة القريبة من القدس المحتلة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا عسكريا عند البلدة وهو حاجز قلنديا، حيث تدقق في الهواتف النقالة و الهويات الزرقاء والتفتيش الكامل للمركبات التي تتجه إلى القدس المحتلة.

وأضافت السلامين، في مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بصعوبة جدا تجاوزنا هذه الأزمة ومررنا على شوارع غير مرصوفة أو مأهولة أو معبدة وعلى طرق التفافية لأن قوات الاحتلال تزيد الخناق على الفلسطينيين والمركبات التي تتجه إلى جنوب الضفة الغربية".

وتابعت: "نتجه إلى مدينة مهد المسيح (بيت لحم) ووقفنا عند مدينة حزمة ونقوم بهذه التغطية الصحفية، وجرى إطفاء الأنوار في بيت لحم، ولا توجد أي زينة أو مراسم للاحتفال كما كان معتادا، وهي رسالة تريد الكنائس الفلسطينية أن توصلها إلى الغرب، حيث أقام الاحتلال حواجز خانقة بالضفة أثناء احتفالات عيد الميلاد".

قوات الاحتلال بيت لحم الكنائس الفلسطينية احتفالات عيد الميلاد