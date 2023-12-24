5 ليال لباليه كسارة البندق على المسرح الكبير بالأوبرا

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بالكريسماس والعام الجديد 2024 حيث تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة رائعة المؤلف الروسى تشايكوفسكى الباليه الكلاسيكى العالمى كسارة البندق من اخراج ارمينيا كامل ويصاحبه أوركسـترا أوبـرا القاهـرة بقيادة المايسترو نادر عباسى وتصميم الرقصات إيفانوف - فايونين والدكتور عبد المنعم كامل ، الديكورات سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوى والإضاءة والجرافيك المهندسان ياسر شعلان ومحمد عبد الرزاق وذلك فى 5 عروض تبدا الثامنة مساء أيام الثلاثاء ، الاربعاء ، الخميس ، الجمعة ، السبت 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ديسمبر على المسرح الكبير .

باليه كسارة البندق ارتبط بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجواءه الساحرة وأحداثه الشيقة الى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على الأحداث ويعتمد على استخدام عناصر إبهار فنية متنوعة بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية وتدور قصته حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها دمية كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التى تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد .

يذكر أن باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسى تشايكوفسكى عام 1891 مستلهماً احدى قصص الكاتب الفرنسى ألكسندر دوما الأب الذى أقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان وعرض لأول مرة عام 1892 علي مسرح دار الأوبرا الإمبراطورى بسان بيترسبورج ويعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه أوبرا القاهرة حيث تم تقديمه لأول مرة على المسرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا فى ديسمبر احتفالاً بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وأزياء وموسيقى حفاظاً على طابعه الكلاسيكى .