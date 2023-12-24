بولندا: وصول 35 ألفا و200 لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت سلطات خفر السواحل في بولندا، اليوم الأحد، وصول 35 ألفا و200 لاجئ أوكراني إلى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر "راديو بولندا" - في نشرته الإنجليزية - أن 47 ألفا و700 لاجئ أوكراني انتقلوا من بولندا إلى بلادهم مرة أخرى يوم أمس السبت.

وكان قرابة 18 مليون أوكراني قد فروا من بلادهم إلى بولندا بعد نشوب الحرب مع روسيا في فبراير من العام الماضي، وسجلت السلطات عودة 16.1 مليون أوكراني إلى بلادهم مرة أخرى.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من العام الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.