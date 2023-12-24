مستشار الرئيس الفلسطيني منفعلًا: قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة "تفاهة واستخفاف"

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مجلس الأمن وصل إلى مستوى من التفاهة والاستخفاف بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ينعقد من أجل إصدار قرار متعلق بمرور مساعدات إنسانية لقطاع غزة، مواصلا: "بأي منطق يتصرف المجتمع الدول يأو تقبل الدول التي تحترم نفسها أن تصبح ألعوبة وأضحوكة في يد الإدارة الأمريكية".

وأضاف الهباش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مجلس الأمن المطالب بحفظ الأمن والسلم وأعلى هيئة دولية في العالم يجتمع ليصدر قرارا يتعلق بمرور شاحنات من المساعدات والأغذية، بأي منطق يتصرف؟! وكيف تقبل الدول الكبرى والصغرى وكيف نقبل نحن كعرب ومسلمين أن نصبح بهذا الشكل أمام أمريكا".

وتابع، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف بعنجهية واستخفاف وتدير ظهرها للقانون الدولي، فقد كان مطلوبا من المجتمع الدولي أن يلزم الإدارة الأمريكية بوصول المساعدات، لكن العدالة الدولية عرجاء والقانون الدولي أصبح ألعوبة في يد الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.