نائب محافظ القاهرة تتابع إزالة تعديات ووقف أعمال مخالفة بحي حلوان

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الاجهزة التنفيذية لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًة على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة .

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس الحي بايقاف اعمال بناء مخالف بشارع ٤٣ المراغي تقاطع شارع عبد الله عبارة عن شدة خشبية بالدور الحادي عشر فوق الارضي بحلوان كما تم ايقاف أعمال وازالة في المهد لبناء مخالف عبارة عن حوائط من الطوب الابيض بمدينة الهدي بمنطقة كفر العلو وايقاف اعمال مخالفة ببناء بشارع مصطفى فهمي تقاطع شارع خسرو وتم ايداع المضبوطات بمخزن الحي وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشددت على ضرورة قيام المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء كما شددت على تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمشرفي المربعات وفرق المتابعة الميدانية بالمنطقة و الاحياء لرصد المخالفات في مهدها .