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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن 3 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لمواطن في عين شمس

أرشيفيه
أرشيفيه
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قضت محكمة جنايات  القاهرة بمعاقبة المتهم م م 42 سنة عاطل بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشاب يدعي  أ. س  بدائرة قسم شرطة عين شمس  
تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية غليظة ، وإحداث عاهة مستديمة له تشببت في عجز في ابهم يده اليسري بنسبة 60% بسبب خلافات بينهما.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات  بينهما ووجهت إليه النيابة العامة تهمة احداث عاهة مستديمة للمجنى عليه
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات قضت محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة عين شمس دائرة قسم شرطة عين شمس بسبب خلافات بينهم النيابة العامة