السجن 3 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لمواطن في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم م م 42 سنة عاطل بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشاب يدعي أ. س بدائرة قسم شرطة عين شمس

تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية غليظة ، وإحداث عاهة مستديمة له تشببت في عجز في ابهم يده اليسري بنسبة 60% بسبب خلافات بينهما.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما ووجهت إليه النيابة العامة تهمة احداث عاهة مستديمة للمجنى عليه

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.