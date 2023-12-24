ads
الأحد 24 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

في ظروف غير إنسانية.. آلاف الفلسطينيين ينزحون مجددا

النازحين الفلسطينيين
النازحين الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "في ظروف غير إنسانية .. آلاف الفلسطينيين ينزحون مجددا".

واضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح من مناطق سكنهم وسط قطاع غزة حاملين أمتعتهم البسيطة في أعقاب إصدار جيش الاحتلال أمر إخلاء جديد من مناطق بوسط القطاع.

وعلى وقع هذا الأمر الجائر لم يجد الفلسطينيون مفرا سوى النزوح مرة أخرى في ظروف غير إنسانية للبحث عن مكان آمن أصبح من المستحيل العثور عليه في ظل إمعان آلة الحرب الإسرائيلية في القصف منذ السابع من أكتوبر الماضي حاصدة وما تزال أرواح آلاف المدنيين العزل.

مسؤولون إسرائيليون اعتبروا أوامر الإخلاء الجديدة بمثابة أحدث إشارة على أن العملية العسكرية الوحشية في قطاع غزة تأخذ منحنى متصاعدا في بعض المناطق وسط تقارير أن الجيش يستعد للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة.

الحرب على قطاع غزة آلة الحرب الإسرائيلية قطاع غزة النزوح