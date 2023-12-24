اجتماعات مكثفة لجهاز الفراعنة استعدادا لأمم أفريقيا

يواصل الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اجتماعاته لوضع خطة المعسكر الخاص بالفراعنة.

وشدد البرتغالي على جهازه المعاون بوضع خطة إعداد قوية من أجل الظهور بشكل قوى للفراعنة في بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها مطلع الشهر المقبل بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الختامي لبطولة الأمم الأفريقية يوم 3 يناير المقبل بالقاهرة ثم السفر إلى كوت ديفوار مباشرة لخوض بطولة الأمم.