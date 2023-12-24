الكشف الطبي بالمجان على 1255 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة طبية بمنطقة الستين والسبعين بمدينة دمياط الجديدة تضمنت ١٢ عيادة متنقلة تردد عليها ١٢٥٥ مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٦ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٥حالات بالإضافة إلى إجراء ٣٤٨ تحليل معملى وفحص ٤٩ حالة بالأشعة و ٧ حالات أخرى بالسونار ، و تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٤٤ حالة ،بالإضافة إلى عقد ١٠ ندوات توعوية تردد عليها ١٥٠ مواطن.

اعلن فرع التأمين الصحى دمياط برئاسة الدكتور محمد رياض مدير فرع التأمين الصحى بدمياط، عن البدء في تقديم خدمه حقن الجسم الزجاجى للعين بمادة " الاليا" لأول مرة بدمياط وذلك بمستشفي الهلال التابع للتأمين الصحى بدمياط.

يعد ذلك استكمال لما تم من رفع مستوى الخدمه الطبيه بمستشفي الهلال وخاصه في مجال جراحه العيون ، و حرصا على تقديم خدمه طبيه متميزة لمنتفعى التأمين الصحى بدمياط.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ،واشراف الدكتور محمد رياض مدير فرع التأمين الصحى بدمياط