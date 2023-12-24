اليوم.. طقس لطيف نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 22 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب البلاد و معتدل علي جنوب سيناء، وطقس بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الاحد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وامطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 8، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى 12 درجة .