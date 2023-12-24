اليوم.. محاكمة متهم بالنصب على المواطنين في عابدين

تنظر محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل في اتهامه بسرقة المواطنين والنصب عليهم، من خلال إيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم استغل رغبة المواطنين في تغيير واستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، وقام بالاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية والهروب عقب ذلك.



وأقر المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، واعترف بارتكابه 6 وقائع نصب.

وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقي المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم، وقررت النيابة التحفظ علي الأموال وإحالته للمحاكمة.

