الرئيس التشيكي يوقع قانونا بشأن مساعدة اللاجئين الراغبين في العودة إلى أوكرانيا

وقع الرئيس التشيكي بيتر بافيل على قانون يتضمن بندا بشأن إنشاء برنامج حكومي خاص لدعم اللاجئين من أوكرانيا الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم.

وقالت وسائل إعلام تشيكية رسمية إن الوثيقة صاغتها وزارة الداخلية وتمت الموافقة عليها مؤخرا من قبل مجلسي البرلمان.

وينص برنامج المساعدة على تغطية جزء من التكاليف المرتبطة بنقل الأوكرانيين، وسيتم تحديد حجم الأموال التي يمكنهم الاعتماد عليها بموجب مرسوم حكومي إضافي.

وسيتمكن الأوكرانيون من الاستفادة من برنامج الدعم الحكومي هذا مرة واحدة فقط، وكل من يريد العودة إلى جمهورية التشيك مرة أخرى بتصاريح إقامة طويلة الأجل سيتعين عليه إعادة نصف المبلغ المقدم إلى السلطات.