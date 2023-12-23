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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المظاهرات تجتاح أوروبا تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

مظاهرات دعما لفلسطين
مظاهرات دعما لفلسطين
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شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعما لفلسطين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين، ومدينة ميلانو الإيطالية، وأوترخت الهولندية، ومانشستر البريطانية، ولوكسمبورج، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف عدوان الاحتلال، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ورفع المتظاهرين الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

مظاهرات عدوان الاحتلال الإسرائيلي غزة فلسطين