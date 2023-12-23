أحدهما في حالة خطرة.. إصابة شقيقين في مشاجرة بسبب الميراث بالدقهلية

اصيب شقيقان بجروح بالغة أحدهم فى حالة خطرة وذلك بعد تعدي خالهم ونجله عليهما بالضرب بعصا غليظة"شومه" نتيجة نشوب خلافات بينهما تطورت لمشاجرة بسبب الميراث بقرية كفر عوض مركز أجا محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى أجا المركزي للعقيد تامر يحي، مامور مركز شرطة أجا،بوصول كلا من :"أمير.م.ع.ب"،26 عاما، مصابا بنزيف بالأنف واشتباه كسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ واسترواح هوائي بالمخ"ولا يمكن استجوابه"، وشقيقة"عطية"،35 عاما، عامل مصاب بكدمة بالرأس والذراع والكتف الأيسر ويقيمان قرية كفر عوض دائرة المركز"إدعاء تعدي".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مرز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث وبالفحص وسؤال المصاب الثاني اتهم خالهما "إبراهيم.ا.أ.س"،58 عاما، عامل، ونجله "بسام"،26 عاما، عامل، ويقيمان بذات القرية بالتعدي عليهما بالضرب بالأيدي والعصى الخشبية "شومه"، بحوزة كلا منهما وإحداث إصابتهما لوجود خلافات عائلية بينهم بسبب الميراث.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا من ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا وأقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.