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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الإعدام للمتهمين بقتل فتاة المنصورة بعد 7 سنوات من ارتكابهم الجريمة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
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قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت بالإعدام شنقًا لشابين ذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في قرار إعدامهما، لقتلهما فتاة بغرض سرقتها بمسكنها بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والتعدي عليها جنسيًا بعد وفاتها واكتشاف الواقعة بعد مرور 7 سنوات على ارتكابها. 
 صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، وعضوية المستشار سعد عبد الرشيد السمادوني، والمستشار محمد أحمد شعبان والمستشار محمد جلال الزنفلي، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق في القضية رقم 2330 لسنة 2015 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 96 لسنة 2016 كلي جنوب المنصورة. 
 وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، قد أحال كل من: "أحمد ع.ع.ال.أ" 27 عامًا، و"كريم خ.ال"26 عامًا، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة، وذلك لأنهما في عام 2015 قتلا المجني عليها “أسماء أحمد محمد محمد رضوان”،37 سنة، ربة منزل، ومقيمة في مساكن الجلاء التابعة لقسم أول المنصورة، حيث استغلا أنها تقيم بمفردها بعد وفاة والديها،و تهجموا على منزلها، وأنهيا حياتها وتعديا عليها جنسياً وسرقا مدخراتها وفرا هاربين.
 وبعد قيد الواقعة ضد مجهول لمدة 7 سنوات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف ملابسات القضية، وجرى ضبط المتهمين في شهر أغسطس عام 2022، وأحيلا لمحكمة الجنايات التي قضت بإحالة أوراقهما لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

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أمام العدالة| الحكم على قاتلي أسماء «فتاة الدقهلية» والمتهمين بقتل عامل في منشأة القناطر.. أبرز محاكمات السبت

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