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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جرائم متنوعة.. حبس تشكيل عصابي للسرقة والاتجار بالمخدرات في القاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم، بحبس تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات، وسرقة المحال والشقق السكنية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات،  والتحرى  حول نشاطهم الإجرامي.

ووجهت لهم تهم الاتجار في المخدرات، وحيازة اسلاحه بيضاء، وارتكاب وقائع سرقات متنوعه.
كما أمرت بالتحفظ علي المضبوطات، وعرضها علي المعمل الكيميائى لفحصها.


تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة،  من ضبط ( 7 أشخاص، "لإثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم 4 عملاء، بدائرة قسم شرطة الجمالية،  وبحوزتهم (لفافه بدخلها مخدر الهيروين - مجموعة من المفاتيح المُصطنعـة - حلق ذهـــب - حقائب سفر بداخلها بعض الملابـــس) عقب قيامهم بسرقة (خاتم ومحبس "ذهب" – متعلقات شخصية) من داخل إحدى الشقق بأسلوب المفتاح المُصطنع، وأنهم وراء إرتكاب وقائــع أخرى بذات الأسلوب، كما ضُبط بحوزة إثنين منهم ( بعض المشغولات الذهبية والفضية).
 

نيابة الجمالية الجزئية تشكيل عصابي المخدرات