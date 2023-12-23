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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يوفنتوس يتخطى فروسينوني ويزاحم الإنتر على صدارة الدوري الإيطالي

مباراة يوفنتوس وفروزينوني
مباراة يوفنتوس وفروزينوني
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انتزع فريق يوفنتوس، انتصارًا ثمينًا من نظيره فروسينوني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بينيتو ستيرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ونجح اليوفي في اقتناص 3 نقاط خارج الديار، ليزاحم إنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السيدة العجوز بهدف للا شيء، سجله كينان يلدز في الدقيقة 12 من صناعة فيليب كوستيتش.

وفي الشوط الثاني، استطاع خايمي بايز أن يدرك التعادل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 51، وكادت النتيجة أن تستمر بالتعادل حتى الدقيقة 81 حينما أحرز البديل دوشان فلاهوفيتش هدف الفوز برأسية من كرة عرضية من وستون مكيني.

وبتلك النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 40 نقطة، في مركز وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلف إنتر ميلان المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما تجمد رصيد فروسينوني عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

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