الثلاثاء.. مناقشة رواية “روح واحدة” في جاليري ضي

ينظم منتدى عفيفي مطر للثقافة والفنون في جاليري ضي في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل أمسية لمناقشة رواية "روح واحدة " للمخرج السينمائي والكاتب الصحفي أحمد عاطف

يناقش الرواية الناقد الدكتور صلاح السروي والناقد الدكتور عبد السلام الشاذلي والناقدة الدكتورة لمياء السادات ويدير النقاش محمد حربي المشرف على منتدى عفيفي مطر..

يقول الكاتب المسرحي والروائي محمد سلماوي عن الرواية:

وتعد روح واحدة رواية غير عادية فمضمونها الفكري متميز وأسلوبها الفني مبتكر هي رحلة يجوبها المؤلف أفقيًا عبر الزمان الممتد في مصر من تاريخها السابق للميلاد إلى عصورنا القريبة، ويغوص فيها رأسيًا إلى أعماق الحقائق غير المرئية بحثا عن الحكمة التي كانت دائما مفتاح الحياة في هذه الأرض التي سمّاها أجدادنا (كيمت).

يُقدم لنا أحمد عاطف، في روايته خمس شخصيات عاش كل منها في عصر مختلف من عصور التاريخ المصري العريق فهل هي خمس شخصيات فعلا، أم هي روح واحدة تجسدت في تلك الشخصيات متفاعلت في كل مرة مع عصر جديد من تاريخنا؟ في الرواية يبرز الرمز الحاكم، وهو الثعبان الذي يخرج من جلده القديم؛ ليبدأ مرحلة أخرى من حياته، فالجسد الآدمي مثل جلد الثعبان، ما هو إلا رداءً نتجسد من خلاله لفترة تطول أو تقصر، ثم نتجاوزه إلى حالة أخرى تدخلنا عالمًا جديدًا، كما من الإنسان المصري عبر مختلف عصور تاريخه الطويل بحقبة المتتالية والتي يعود إليها المؤلف مع كل شخصية من شخصياته. لقد نسج أحمد عاطف روايته بلغة تتقمص الكثير من الخصائص الشعرية بنزق روحاني؛ يميل إلى الصوفية التي تسمو بحقائق حياتنا اليومية الرتيبة إلى مرتبة نورانية شفافة.