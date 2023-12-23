محافظ المنوفية يحيل المختصين عن واقعة تبوير وإهدار للرقعة الزراعية بسمادون للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المختصين عن واقعة تبوير وإهدار للرقعة الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك لتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المهد.

جاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وكتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة .

حيث تبين من خلال المعاينة علي الطبيعة وما أسفرت عنه اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 934 لسنة 2023 تقاعس المسئولين والتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية الجادة والفورية حيال مواطن من ناحية سمادون مركز أشمون قام بالتعدي وتبوير قطعة أرض زراعية علي مساحة 1350م2 بالمخالفة للقانون الأمر الذي يعد إهداراً للرقعة الزراعية .

هذا وشدد محافظ المنوفية على مديرية الزراعة وحماية الأراضي باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال تدارك مخالفة تبوير الأرض الزراعية وإعادتها لخصوبتها الزراعية مرة أخرى، مؤكداً حرصه على التصدى لكافة أوجه الفساد التى من شأنها التأثير سلبا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.