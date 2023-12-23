بعد خسائر كبيرة.. سحب لواء "جولاني" من غـزة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم السبت، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "بعد تكبده خسائر كبيرة.. سحب لواء "جولاني" من غـزة".

أعلنت وسائل إعلام دولة الاحتلال سحب لواء جولاني من قطاع غزة، بعد شهرين على القتال العنيف.

ونقلت القناة 13 العبرية أن جنود جولاني غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة.

قرار السحب جاء بعد أيام طويلة من القتال تكبدت فيه قوات اللواء المذكور خسائر كبيرة، حيث قُتل وأصيب المئات من ضباطه وجنوده.

جاءت هذه التطورات بعد اعتراف جيش الاحتلال في الرابع عشر من ديسمبر الجاري بأن ضابطا يتولى قيادة كتيبة في لواء جولاني أصيب خلال انفجار وقع في قطاع غزة.

وقال في بيان حينها إن قائد قاعدة التدريب في لواء جولاني أصيب بجروح متوسطة في جنوب القطاع، حيث أصيب مع 5 جنود آخرين وصفت بالخطيرة.