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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزيرة التضامن تكرم فريق الهلال الأحمر بشمال سيناء لجهوده في دعم قطاع غزة خلال الحرب

الهلال الأحمر بشمال
الهلال الأحمر بشمال سيناء
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صرح الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء، بأن  وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ستكرم اليوم السبت فريق وقيادات الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء بمناسبة اليوم العالمي للتطوع المقامه احتفاليته علي مسرح الجلاء وذلك علي جهود الهلال الاحمر الذي قدمها تجاه دعم قطاع غزة خلال الحرب الراهنة. وكذلك جهود الهلال في تقديم المساعدات المصرية لغزة واستقبال الجرحي الفلسطينيين بمعبر رفح واستقبال طائرات المساعدات الدولية بمطار العريش الدولي وتفريغ حمولات الطائرات في مخازن الهلال الاحمر بشمال سيناء.

واضاف زايد أن فريق المتطوعين بشمال سيناء بلغ ذروته الي عدد ألف متطوع قدموا جهودا غير عادية في ملف المساعدات الفلسطينية وأمضوا اكثر من مائة ألف ساعده في التطوع لخدمة الأشقاء الفلسطينيين.

واوضح زايد ان وزيرة التضامن ستكرم اليوم كل من رئيس فرع الهلال بشمال سيناء الدكتور خالد زايد والمدير التنفيذي لفرع الهلال بشمال سيناء المهندس محمود فريد وتكريم 50 متطوع من شباب الهلال الاحمر بشمال سيناء فضلا عن تكريم أفضل متطوع قدم اكثر ساعات عمل خلال احداث غزة.

وستكرم وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للتطوع فرق الهلا الاحمر المصري في ثلاثة محافظات وهي شمال سيناء بسبب احداث غزة ومحافظة أسوان بسبب أحداث السودان ومحافظة مطروح بسبب أحداث ليبيا والدعم المصري علي الحدود الليبية.

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الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء استقبال الجرحى الفلسطينيين بشمال سيناء فريق الهلال الاحمر شمال سيناء وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج قطاع غزة