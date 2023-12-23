رئيس طور سيناء يشدد على منع الباعة الجائلين أمام السوق الحضرية

شدد مبروك الغمريني، رئيس مركز ومدينة طور سيناء، على منع الباعة الجائلين أمام السوق الحضري. ووجه رئيس حي النصر بمتابعة الباعة الجائلين، لافتًا إلى أن هناك سوق حضري جرى إنشاؤه للقضاء على ظاهرة التجول بالأحياء بسيارات بيع الخضار.

جاء ذلك اليوم السبت، خلال جولة رئيس المدينة اليومية؛ لمتابعة سير العمل داخل أحياء المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

كانت الجهات المعنية بمحافظة جنوب سيناء قد نفذت مشروع سوق بدر الحضاري في العاصمة طور سيناء، وبلغت تكلفته 15 مليون جنيه، وذلك في إطار التنفيذ المباشر لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، بهدف توفير الخدمات الشاملة لجميع المناطق السكنية بالمدينة .

وعلى هامش الخطة التطويرية لمدينة طور سيناء واستعدادًا لتوفير جميع الخدمات والمرافق على النحو الذي يسهل على المواطن سبل الحياة، جرى الانتهاء من أعمال ساحة الانتظار وموقف السيارات بجوار السوق الحضاري الجديد بحي النصر، ما يمكن المواطن من سهولة الوصول إلى السوق ، وتقام ساحة الانتظار على مساحة 2800 مترا مربعا وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 50 سيارة ملاكي و 14 سيارة نقل جماعي (ميكروباص). ومن المستهدف أن تخدم ساحة الانتظار السوق الحضاري والمستشفى الجديد.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد صرح بأنه جرى إنشاء السوق ليتماشى مع الوجه الحضاري والجمالي والتطوير الذي حدث مؤخرًا بالمدينة وحتي لا يتجول بائع جائل بشوارع الطور، مضيفًا إن مساحة المشروع 4500 مترا مربعا بتكلفة 15 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات ويضم 34 محلا و52 باكية ويوفر 500 فرصة مباشرة وأكثر من 2000 غير مباشرة.

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