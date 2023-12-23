جرعة أنهت حياته.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتًا داخل شقته ببولاق الدكرور

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه ميتا داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، بعد مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



جرعة أنهت حياته

بينت التحريات أن الشاب المتوفي، والذي يدعى "فارس.ا." 32 سنة، توفى نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، ولم تكن هناك بعثرة في محتويات الشقة دالة على وجود شبهة جنائية.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجنائية بالجيزة تلقت بلاغاً بالعثور على جثة شاب ثلاثيني في ظروف غامضة بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى محل الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع فرقة من الأمن العام.

وأسفرت جهود البحث ومعاينة أشرف عليها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور بينت أن "فارس.ا." يبلغ من العمر 32 سنة، فارق الحياة إثر جرعة زائدة من المخدرات وعدم وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.