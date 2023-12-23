ألمانيا ترسل دفعة جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا

أظهرت القائمة المحدثة للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية أن برلين زودت أوكرانيا بأسلحة جديدة بينها أنظمة مضادة للطائرات ومركبات مضادة للألغام، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وتشير القائمة التي تم تحديثها أمس الجمعة، إلى أن ألمانيا قامت بتسليم “ثلاثة مدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات من طراز "Gepard"، ومركبتين مدرعتين لإزالة الألغام من طراز "Wisent"، وعشرات الآلاف من قطع الذخيرة إلى أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي".



كما أشارت القائمة إلى أنه تم تزويد أوكرانيا “بدبابات من طراز "Leopard 2 A6"، و2.5 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، وأكثر من 25 ألف قطعة ذخيرة عيار 40 ملم، و10 طائرات بدون طيار للاستطلاع من طراز "Vector " وقطع غيار لها، وعربتين مدرعتين، وثماني شاحنات "Zetros"، وجرارين، وإمدادات طبية".

وكانت قد أرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، وأكدت أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا تمثل هدفا مشروعا لروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. كما شدد الكرملين على أن إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة لا يسهم في إطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي، وأكد أن إطالة الصراع ستؤدي إلى المزيد من تدمير أوكرانيا.