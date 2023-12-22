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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيدات الزمالك يهزم 6 أكتوبر.. والأهلي يفوز على دلفي في دوري الطائرة

دوري سيدات كرة الطائرة
دوري سيدات كرة الطائرة الممتاز
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أسدل الستار منذ قليل على مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري سيدات كرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي  2023/2024 بمواجهات قوية في المجموعتين الأولى و الثانية.

وتمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على دلفي بنتيجة 3/0 في المجموعة الأولى، فيما تمكن الزمالك من الانتصار على 6 أكتوبر بنتيجة 3/0 بالمجموعة الثانية.


وجاءت نتائج المجموعة الأولى كاملة كالتالي: 
حقق نادي الصيد الفوز على الواي بنتيجة 3/0، كما حقق النادي الأهلي الفوز على دلفي بنفس النتيجة وانتصر وادي دجلة على أصحاب الجياد  بنتيجة 3/0.

وتأجلت مباراة الشمس والاتحاد لتقام يوم 5 يناير المقبل.

بينما جاءت نتائج المجموعة الثانية كالتالي:  حقق نادي سموحة الفوز على سبورتنج بنتيجة 3/2 و فاز المقاولون على الطيران بنتيجة 3/0 كما انتصر الزمالك أمام 6 أكتوبر  بنتيجة 3/0 وأخيرًا حقق الزهور الفوز على هليوبوليس 3/0.

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