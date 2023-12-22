سيدات الزمالك يهزم 6 أكتوبر.. والأهلي يفوز على دلفي في دوري الطائرة

أسدل الستار منذ قليل على مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري سيدات كرة الطائرة الممتاز للموسم المحلي 2023/2024 بمواجهات قوية في المجموعتين الأولى و الثانية.

وتمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على دلفي بنتيجة 3/0 في المجموعة الأولى، فيما تمكن الزمالك من الانتصار على 6 أكتوبر بنتيجة 3/0 بالمجموعة الثانية.



وجاءت نتائج المجموعة الأولى كاملة كالتالي:

حقق نادي الصيد الفوز على الواي بنتيجة 3/0، كما حقق النادي الأهلي الفوز على دلفي بنفس النتيجة وانتصر وادي دجلة على أصحاب الجياد بنتيجة 3/0.

وتأجلت مباراة الشمس والاتحاد لتقام يوم 5 يناير المقبل.

بينما جاءت نتائج المجموعة الثانية كالتالي: حقق نادي سموحة الفوز على سبورتنج بنتيجة 3/2 و فاز المقاولون على الطيران بنتيجة 3/0 كما انتصر الزمالك أمام 6 أكتوبر بنتيجة 3/0 وأخيرًا حقق الزهور الفوز على هليوبوليس 3/0.