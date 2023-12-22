بعد فتح التقديم للدورة الثانية.. ماذا قدَم مؤتمر شباب التكنولوجيين بنسخته الأولى؟

تواصل جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، استعداداتها لانطلاق النسخة الثانية لمؤتمر شباب التكنولوجيين "T.T.U.C.Y.T"، والذى يُمثل فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وكذلك الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات فى مجال التقدم التكنولوجى، لدعم عملية الإبداع والابتكار.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الجامعة انهت استعداداتها لعقد المؤتمر الذي يهدف إلى تقديم أفكار إبداعية لمشروعات بحثية تطبيقية يمكن أن يتم احتضانها ودعمها من قبل الجامعة، لتصبح منتجًا أو خدمة يمكن تسويقها محليًا أو إقليميًا، كما يستهدف المؤتمر أن يصبح مركزًا للإلهام والابتكار والأفكار الجديدة بين شباب التكنولوجيين والطلاب فى الجامعات التكنولوجية من خلال روح المشاركة فى حل مشكلات المجتمع، وتشجيع المُبدعين على تحويل الأفكار المُبتكرة والاختراعات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

وعر زين الدين، عن سعادته بما حققه طلاب جامعة طيبة التكنولوجية خلال النسخة الأولى، والمستوى المتميز الذي وصلوا إليه، والذي ظهر في صورة مشروعات الطلاب الرائعة والأبحاث المتميزة التي قدموها، مؤكدا أن ما حدث في السنة الدراسية الأولى بجامعة طيبة التكنولوجية، يعتبر إنجازا بكل المقاييس، موجها الشكر والتقدير للدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ورئيس المؤتمر وكل أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر على ما بذلوه من جهود كبيرة في المؤتمر.

وفي هذا السياق، أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، فتح باب التقديم لمؤتمر شباب التكنولوجيين الثاني بالجامعة، والمقرر انعقاده في الفترة من 27-29 فبراير المقبل 2024، حيث يقام على هامش المؤتمر عدة فاعليات، تشمل منتدى للحوار المفتوح عن التعليم التكنولوجي وسوق العمل وورش عمل ومعارض للصناعات الخشبية والصناعات الغذائية، ومعرض للمواهب الطلابية من الفنون التشكيلية وحلقات نقاشية بمشاركة متحدثين من الجامعات وممثلي الصناعة.

وتابع: يمكن إرسال البحوث من خلال الرابط التالي بحد اقصى 8 فبراير 2024: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSx8YIKPJQ00oMAPsbYmM7KPdmkIN7PHQLAo87T3Z2P7s4ig/viewform

وقبل انطلاق النسخة الثانية، تنشر "البوابة نيوز" أبرز ما قدمه مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الأول لشباب التكنولوجيين 2023، "T.T.U.C.Y.T"، حيث أقيم المؤتمر على مدار يومين تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة، والدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ورئيس المؤتمر، فيما تكونت اللجنة المنظمة للمؤتمر من كل من الدكتور محمد عبدالفتاح، سكرتير عام المؤتمر، والدكتورة سارة عبدالناجى، مقرر عام المؤتمر. وم.أحمد مصطفى أبوالحسن، منسق الفنون البصرية.

حضر حفل الافتتاح، كل من الدكتورة وفاء عبد الرشيد، المدير التنفيذى لمكاتب التايكو بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمد طاهر، ممثل عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع أسوان، والدكتوره صابرين عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر، والدكتور خالد عبدالمنعم، عميد كلية الآثار جامعة الأقصر، والدكتور موسى خليفة، أستاذ بكلية العلوم بقنا، والقمص أرمانيوس فريد، وكيل مطرانية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، والدكتور عبدالرحمن علي، مدير مدرسة النيل، والمهندس أشرف الحساني، مدير مجمع الصناعات، ومحمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة.

بدأت فعاليات المؤتمر، بالسلام الوطني، تلاه قراءة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض تقديمي بلغات مختلف قدمه طلاب كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، وبرومو قصير للمعالم السياحية في الأقصر، ثم عرض فيلم تسجيلي لأعمال طلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية.

وشهدت الدورة الأولى للمؤتمر مشاركة وحضور ممثلين عن 6 جامعات وهيئات أكاديمية مختلفة، وهى جامعات برج العرب التكنولوجية، الفيوم، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، والأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري فرع أسوان وممثلين عن منظمة اليونيدو، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وخلال فعاليات النسخة الأولى، تقدم نحو 119 طالب وباحث من جامعة طيبة التكنولوجية وباقي الجامعات المصرية، للمشاركة بمؤتمر شباب التكنولوجيين، بعد تنقيحها، واشتمل المؤتمر، على جلسات نقاشية ومحاضرات خلال يومين شارك فيها 11 متحدثا، من مختلف الجامعات والهيئات والمؤسسات المشاركة في فعاليات المؤتمر، والشركات وأصحاب قصص النجاح من شباب الجامعات ومنظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعية اليونيدو، و17 متحدثا من الطلاب بالجامعة وجامعات أخرى.

وبدأت المحاضرات، بمحاضرة حول النمو الأخضر الشامل في مصر، قدمها المهندس عمر رياض، منسق مشروع النمو الشامل الأخضر بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مكتب الأقصر، تلتها محاضرة للدكتور محمد نجم، خبير الزراعة وسلامة الغذاء بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية، حول دراسة عن القطاع الوظيفي للصناعات الغذائية.

كما شارك كل من الدكتور محمد عبدالفتاح، بكلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي، بمحاضرة حول حفظ الغذاء، ومحمد حسين، نائب مدير مدرسة النيل الدولية بالأقصر، محاضرة عن أهمية اللغة الانجليزية في التعليم التكنولوجي، والدكتور محمد علی حسن، كلية تكنولوجيا التعليم الصناعي جامعة سوهاج، محاضرة بعنوان تكنولوجيا النانو المواد الاخشاب، الدكتورة نها بندق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة برج العرب التكنولوجية الاسكندرية، بمحاضرة بعنوان"المنسوجات الذكية"، محمود إبراهيم متخصص في تحسين محركات البحث SEO Specialist، بمحاضرة بعنوان ندوة مفتوحة قصة نجاح.

وتخلل المؤتمر عددا من الجلسات النقاشية، حيث شاركت أ.د أميرة جلال درويش من كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة برج العرب التكنولوجية، بمحاضرة بعنوان، "مستقبل الغذاء: الاتجاهات العالمية في أنظمة الأغذية"، كما شارك الدكتور محمد عبد العظيم، بمحاضرة بعنوان "الصادرات والواردات المصرية الواقع، والتحديات، والفرص"، ومحاضرة ندوة مفتوحة، قصة نجاح لأماني هاشم، صانع محتوى، مسوق الكتروني مترجم، ومحاضرة بعنوان، "التعليم التكنولوجي بمصر وقيادة المستقبل"، للمهندس بیشوی صفوت، مهندس تسويق الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم بيدو السادس من أكتوبر، محاضرة ندوة مفتوحة قصة نجاح أميرة فوزي مالكة وادي السيليكون.

كما أقيم على هامش المؤتمر، 4 معارض لمنتجات ومشروعات طلاب الجامعة، يضم أكثر من 100 عمل ما بين أعمال فنية خشبية لبرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، و معرض للملصقات ضم 36 ملصقا، ونماذج مشروعات أغذية لطلاب قسم التصنيع الغذائي، بالإضافة لمعرض فني مشترك لطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر بالشراكة مع طلاب جامعة طيبة التكنولوجية، يضم أكثر من 40 عمل، ومعرض اللوحات الفنية يضم أكثر من 30 عمل، حيث تسابق الطلاب من داخل الجامعة وخارجها للمشاركة ببحوثهم ومنتجاتهم.

وخرجت النسخة الأولى لمؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الأول لشباب التكنولوجين 2023 بـ"8 توصيات"، جاءت كالتالي:

1 - وضع الآليات الملائمة لتحفيز شباب التكنولوجيين، وتبنى الأفكار والمشاريع التكنولوجية، ذات الصلة بتطوير الصناعات الخشبية والغذائية، وتطوير الخدمات السياحية والفندقية وتنمية المجتمع.

2 - تقديم الدعم اللازم لتمويل الأفكار والمشاريع الخاصة بشباب التكنولوجيين، عبر قنوات اتصال بين الشباب والمؤسسات الصناعية ذات الصلة.

3 - تعزيز لغة الحوار المفتوح بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وعقد ندوات تثقيفية وأنشطة طلابية لتبادل الرؤى والتفاعل الإيجابي البناء لخلق شخصية الطالب التكنولوجي، بما يتناسب مستقبلا مع سوق العمل من مهارات وسلوك ومعرفة.

4 - التعاون بين برامج الجامعة بتخصصاتهم البينية، في تصنيع وتسويق الأفكار والمشاريع الطلابية.

5 - عمل خطة لإعادة تدوير النفايات، واستخدامها لتصنيع منتجات بتكلفة أقل، للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

6 - مبادرة طلابية "كن سفيرا لجامعتك" لنشر وتعميم السلوكيات الجامعية الإيجابية.

7 - إعادة تدوير المخلفات واستخدامها، بما يتناسب مع تكنولوجيا التخصص وإنتاج منتجات طبيعة للاستخدامات الطبية.

8 - الاستعداد لمؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الثاني، في العام الجامعي 2023/2024، والتوسع في المشاركة الطلابية والمتحدثين من الصناعة وشباب الجامعات المصرية والمشاركة المجتمعية.

وفي ختام المؤتمر، أهدى رئيس الجامعة، درع المؤتمر، للدكتوره وفاء عبدالرشيد، والقمص أرمانيوس فريد، والدكتور محمد عبد الفتاح، سكرتير عام المؤتمر، والدكتور حموده دردير، رئيس المؤتمر، وأهدى رئيس المؤتمر، درع التكريم لرئيس جامعة طيبة التكنولوجية، فيما أهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، درع التكريم، للدكتور عادل زين الدين رئيس الجامعة، ودرعين آخرين للدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة، والدكتور حموده دردير، رئيس المؤتمر، كما تم تكريم المشاركين من الجامعات والمؤسسات والهيئات الأكاديمية، والمتحدثين والطلاب الفائزين في مسابقات المؤتمر، واللجنة المنظمة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأعضاء الجهاز الإداري والطلاب، وأهدتهم شهادات تقدير.

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