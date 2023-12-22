استطلاع: شعبية بايدن تسجل أدنى مستوى لها مقارنة بآخر 7 رؤساء

كشفت بيانات استطلاع رأي أجرته مؤسسة "جالوب" للأبحاث الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتمتع بأدنى نسبة تأييد مقارنة بالرؤساء الأمريكيين السبعة السابقين الذين ترشحوا لإعادة انتخابهم لفترة رئاسية جديدة.

ووفقا للاستطلاع، يبدأ الرئيس الأمريكي العام القادم بمعدل تأييد منخفض باستمرار، وهو الأسوأ من أي رئيس حديث يتجه إلى حملة إعادة انتخاب صعبة.

ووصلت نسبة تأييد بايدن إلي 39% في الشهر الحالي، بحسب الاستطلاع.

في نفس الوقت، بلغت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال الدورة الانتخابية 45% (2019)، والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما 43% (2011)، والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش 58% (2003).

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي الحالي إنه المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لهزيمة سلفه ترامب.

يذكر أنه من المقرر عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر من العام المقبل.

وتظهر استطلاعات الرأي أن ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2024.