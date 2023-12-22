رئيس الإنجيلية يشهد انضمام أعضاء جدد لكنيسة بني سويف

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل انضمام أعضاء جدد للكنيسة الإنجيلية ببني سويف، اليوم الجمعة

شارك في فعاليات الحفل الدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس خليل إبراهيم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والدكتور فريدي البياضي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والأسقف عادل هارون، رئيس مذهب نهضة القداسة، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام وراعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، والقس عادل جاد الله، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس عصام فائق، راعي الكنيسة الإنجيلية بالسادات، والشيخ وحيد زغلول، رئيس مجلس شؤون الشيوخ لسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ عماد إسكندر، عضو مجلس المؤسسات التعليمية، والدكتورة سها صموئيل، عضو مجلس المؤسسات التعليمية، كما شارك بالحضور الشيخ ناصر صادق، والشيخ رضا البطل، عضوا المجلس الإنجيلي العام.

في بداية الحفل قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع الأعضاء الجدد، كما هنأ راعي الكنيسة القس أكرم ناجي، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الإنجيلية ببني سويف الاحتفال اليوم.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "السيد المسيح قبل الجميع دون تمييز، وتجاوز الحواجز من أجل رؤية جديدة وبناء جديد. يا أحبابي نستطيع الصمود الروحي أمام التحديات الفكرية والروحية، ونتمسك بكلمة الله لنعبر ونحقق الهدف".

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