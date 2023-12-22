شاهد.. مانشستر سيتي يضيف الهدف الثاني في شباك فلومينينسي

عزز فريق مانشستر سيتي تقدمه على نظيره فلومينينسي البرازيلي بهدف ثان، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الجوهرة، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

تقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية، ليشهد النهائي تواجد فريقين لأول مرة في تاريخهما.

تقدم السيتي بهدف مبكر عن طريق المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة الأولى منذ بداية اللقاء، بعدما تابع كرة زميله ناثان آكي التي اصطدمت بالقائم، ليكسنها شباك الفريق البرازيلي بصدره.

وجاء الهدف الثاني عن طريق نينو مدافع فلومينينسي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27، بعدما ارتطمت تسديدة فيل فودين لاعب مان سيتي بجسده لتغير مسارها في شباك الحارس فابيو.

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي مونديال الأندية، بعد فوزه على أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي.

أما فريق فلومينينسي، بلغ المباراة النهائية من كأس العالم للأندية، بعدما تخطى الأهلي في دور قبل النهائي بثنائية دون رد.