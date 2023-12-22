رئيس الوزراء الروسي: شي جين يؤكد مجددًا التزام بكين بتعزيز الشراكة مع موسكو

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينج أكد خلال محادثاته التزام بلاده بتطوير التفاعل الاستراتيجي مع روسيا.

وقال ميشوستين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "كان الحديث مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج مهمًا. فقد نقل أحر التحيات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأكثر من ذلك، أكد الخط المبدئي للقادة الصينيين لمواصلة تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين".

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أنه عقد اجتماعا وزاريا مقررا مع نظيره - رئيس وزراء الصين لي تشيانج، حيث تمت مناقشة القضايا الأكثر أهمية وإلحاحا للتعاون الثنائي والتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها على المستوى الأعلى.

وأكد أنه تمت مناقشة جميع القضايا الرئيسية المتعلقة بالأجندة الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والشؤون الإنسانية بشكل مستفيض وتم اتخاذ قرارات محددة بشأن مواصلة تعزيز التفاعل العملي، بما في ذلك جلب المنتجات الروسية إلى السوق الصينية.