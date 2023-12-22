مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل خطاب رئيس مجلس السيادة السوداني

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من الخرطوم، إن حديث الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم، يقصد به السياسيين الذين يقودون الآن مبادرات هي في تقدير الجيش السوداني لم تصب في مصلحة البلاد، خصوصًا وأن هناك اتهامات في هذه المجموعات أو القوى السياسية بأنها منحازة إلى ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وأضاف "إبراهيم"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن حديث البرهان فيه رسالة واضحة لهذه القوى السياسية وأن قوى إعلان الحرية والتغيير يرى الجيش السوداني أنها الجناح السياسي لميليشيا الدعم السريع.

وأكد أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة تستبيح الآن عددًا من المدن السودانية الكبيرة والقرى في ولاية الجزيرة ومدينة ود مدني، مؤكدًا أن الأوضاع حتى هذه اللحظة هي صعبة للغاية مع أن هناك هدوء في مدينة ود مدني، إضافة إلى أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بعودة شبكة الانترنت في المدينة بجانب عودة اليتار الكهربائي.