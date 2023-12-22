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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع السلال الغذائية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

الملك سلمان للإغاثة
الملك سلمان للإغاثة
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المواد الغذائية الأساسية في مخيم النازحين وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /الجمعة/، في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدمه السعودية لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

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