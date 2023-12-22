الإليزيه: الرئيس الفرنسي ضيف شرف في احتفالات "يوم الجمهورية" في الهند

الجمعة 22/ديسمبر/2023 - 03:15 م

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحل ضيف شرف على رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال احتفالات الهند بالذكرى الخامسة والسبعين لـ"يوم الجمهورية"، المقرر 26 يناير المقبل.

وذكرت الرئاسة الفرنسية - في بيان اليوم - أن الرئيس ماكرون "قبل دعوة رئيس الوزراء الهندي للذهاب إلى نيودلهي في 26 يناير 2024 بمناسبة العيد الوطني للبلاد، كضيف شرف".

وتعد هذه الزيارة هي الثانية للرئيس ماكرون إلى الهند، بعد التي قام بها في عام 2018، لكنه توجه إلى نيودلهي أيضا في سبتمبر الماضي لحضور قمة مجموعة العشرين.

وفي يوليو الماضي، قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة إلى باريس حل خلالها ضيف شرف على الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي الموافق 14 يوليو، وحضر العرض العسكري التقليدي في جادة الشانزليزيه إلى جانب الرئيس الفرنسي، حيث شارك في العرض ثلاث طائرات رافال هندية ونحو 240 جنديا من القوات المسلحة الهندية، كذلك، جاءت هذه الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الهندي إلى فرنسا في إطار الذكرى الخامسة والعشرين للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي توحد فرنسا والهند منذ عام 1998.