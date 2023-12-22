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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الإيطالي: فلتعد الإنسانية إلى غزة

وزير الدفاع الإيطالي
وزير الدفاع الإيطالي ججويدو كروزيتّو
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دعا وزير الدفاع الإيطالي ججويدو كروزيتّو، إلى السعي لإعادة الإنسانية إلى قطاع غزّة. 

ووفقا لوكالة وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء وتعليقا على التأجيل الجديد للتصويت بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار الخاص بغزّة، قال الوزير كروزيتّو إن ايطاليا من بين الدول التي طلبت وقف إطلاق النار، مؤكدا أن هناك حاجة لتحقيق الإنسانية وإحلال القانون الدولي وفرض احترام المواطنين.

وأشار الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) إلى أن بلاده تطالب بالهدنة، وهذه هي اللحظة التي نحتاج فيها إلى فسح المجال للسياسة لا للأسلحة فقط، ونحن الذين تبنّينا دائما موقف الاحترام هذا تجاه المواطنين الفلسطينيين، والذي نكرره اليوم بقوة أكبر.

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