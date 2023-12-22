بالأسماء.. إصابة 18 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق شربين العيادية بالدقهلية

أصيب اليوم الجمعة 18 شخصًا بإصابات متفرقة بينهم ثلاثة فى حالة خطيرة فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها أمام قرية الألف التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم فيما تم نقل حالتان منهم إلى مستشفى المنصورة العام بسبب إصابتهم الخطيرة.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من بعض الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص تحمل ركاب أمام قرية الألف التابعة للمركز ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص تحمل أرقام "د ط ج ٥٤٣١" ملك المواطن عمر عبدالفتاح داوود من قرية الألف وبها 18 راكبا وذلك نتيجة انفجار الإطار.

فيما جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى شربين المركزى لتلقى العلاج اللازم لهم وهم دعبس إبراهيم الزميتي 67 عامًا و عصمت علي يوسف 60 عامًا ومكارم إبراهيم محمد 55 عامًا وسعدية شعبان السيد 53 عامًا وأم محمد محمد المنير 53 عامًا ورباب عبدالله محمد شتيوي 50 عامًا وسوزي علي إبراهيم 50 عامًا وصباح شاهين عبده 50 عامًا وبهية محمد عبدالتواب 50 عامًا وأمونة علي الدياسطي 45 عامًا وزينب حمدي السيد 45 عامًا وعفاف صابر عطية 35 عامًا وأميرة فرج أحمد 40 عامًا وحماده الأمير محمد 40 عامًا وشيرين ممدوح الشرقاوي 40 عامًا وسهام حليم راشد 40 عامًا ونورا محمود السيد 35 عامًا وهانم حسن عبدالجليل 38 عامًا وجميعهم مقيمين قرية الألف التابعة لمركز شربين.

فيما جرى خروج 15 حالة بعد تلقي العلاج اللازم بينما تم نقل حالتين منهم إلى مستشفى المنصورة العام نظرا لسوء حالتهم و هم رباب عبد الله محمد 50 عامًا وأمونة على الديسطى ٤٥ عامًا فيما تم حجز زينب حمدى السيد موسى ٤٥ عامًا بقسم الجراحة بمستشفى بشربين لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.