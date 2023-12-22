أهم الإرشادات الطبية للوقاية والحفاظ على صحة البشرة

كشفت الدكتورة علياء أحمد طبيبة الامراض الجلدية فى تصريحات صحفية لها عن اهم العادات اليومية المتعلقة بصحة البشرة ومظهرها.

وجاء ذلك عقب بحث أجري على 2000 شخص بالغ والذى كشف أن 56% منهم يفضلون الاستحمام بالماء الساخن أو المغلي مع زيادة 70% منهم لحرارة الماء في هذا الوقت من العام.

وقالت إن استخدام الماء الساخن يسبب تمدد الأوعية الدموية ما يعزز الالتهاب والحكة ويعد الاستحمام لفترة قصيرة أفضل أوصي بخمس دقائق حيثما أمكن ذلك ووفقا للبحث يقضي البالغون ضعف الوقت المطلوب حقا للبقاء تحت الماء حيث قال 41% إنهم سيبقون لفترة أطول إذا كان لديهم الوقت.

كما تبين أن واحدا من كل 10 أشخاص ينظفون الجسم مرتين دائما باستخدام غسول الجسم بدلا من مرة واحدة فقط.

اكدت الطبيبة انه ليست هناك حاجة أكيدة إلى التنظيف المزدوج أثناء الاستحمام، إن الشعور بالنظافة الشديدة على الرغم من أن الكثيرين يرغبون فيه لأنه يبدو أكثر صحية وليس ضروريا لتكون بشرتك نظيفة ويمكن أن يكون علامة على أن المنتجات التي تستخدمها تجفف بشرتك بالفعل، موضحة إن استخدام رغوة الصابون لا يعني بشرة أنظف.

كما تبين أن 56% من البالغين الذين شملهم الاستطلاع يعانون من جفاف الجلد بعد الوقوف تحت الماء على الرغم من أن 35% من غير المرجح أن يرطبوا البشرة.

بما في ذلك تجنب المنتجات التي تحتوي على مكونات مهيجة واختيار الماء الدافئ بدلا من الساخن.

وتقترح الدكتورة علياء البحث عن غسول الجسم المعزز للرطوبة والاستحمام بالماء البارد في النهاية لتنعيم بشرة الشعر وتخصيص اختيارات المنتج بما يتناسب مع نوع بشرتك وشعرك.