"تنمية المشروعات": معرض صنع في دمياط للأثاث يشهد تنوعا بمشاركة 65 عارضا

أعلن حسام شبكة، مدير جهاز تنمية المشروعات في دمياط، انطلاق فعاليات معرض "صنع في دمياط” للأثاث، قائلًا إن المعرض هذا العام يشهد تنوعًا كبيرًا في المعروضات بمشاركة 65 عارض.



وأضاف “شبكة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الجمعة، أن معرض “صناع في دمياط” تم افتتاحه أمس ومستمر على مدار 10 أيام حتى يوم 30 ديسمبر 2023 وهو مُقام في قاعة مشاريع مصر جهاز تنمية المشروعات في أرض المعارض في صلاح سالم، ويفتح أبوابه من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً.

وتابع مدير جهاز تنمية المشروعات في دمياط أن معرض “صنع في دمياط” للأثاث يقام بشراكة بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة دمياط وكذلك الغرفة التجارية والجمعيات التعاونية للعاملين بصناعة الأثاث.