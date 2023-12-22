"أبو نسب" يتصدر قائمة البحث على "X"

تصدر فيلم "أبو نسب" قائمة البحث على منصة التواصل "X"، وذلك بعد حفل العرض الخاص للفيلم أمس، ونشر الفنان محمد إمام على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة تصدر الفيلم التريند رقم ١ على المنصة.

حضر الفنان محمد إمام وجميع أبطال العمل العرض الخاص لفيلم «أبو نسب» أمس، في أحد سينمات مولات السادس من أكتوبر، وتم طرح الفيلم جميع سينمات مصر والوطن العربي وبعض الدول الأوروبية.

فيلم «أبو نسب» بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.



تدور قصة الفيلم حول شخصية «علي» يجسدها محمد عادل إمام يريد الزواج من ياسمين صبري «داليا» دون أن يعلم أي شيء عن خلفية والدها الإجرامية، الشخصية التي يجسدها الفنان صلاح عبدالله ضمن الأحداث، ليدخل على في صراع مع داوود -ماجد الكدواني- لمحاولة الأخير السيطرة على «على» وإخضاعه لتنفيذ كافة قوانينها.

يذكر أن فيلم «أبو نسب» هو التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى «جحيم في الهند» عام 2016 و«ليلة هنا وسرور» عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، وكذلك على مستوى شباك التذاكر السينمائي.