الإصابة بالزهايمر تمر بـ7 مراحل.. تعرف عليها

الزهايمر من المراحل الخطيرة التي تُصيب بعض الأشخاص مع كبر السن وللزهايمر 7 مراحل يجب على كل شخص معرفتها للوقاية من الوصول لمرحلة الزهايمر، ومن مراحل الزهايمر السبعة التي يجب أن يعلم الأشخاص معلومات عنها لمساعدة من حوله من كبار السن لو لمن ظهرت عليه أي من هذه المراحل:

ما قبل ظهور الأعراض:

هي المرحلة السابقة لمرحلة ظهور أعراض الزهايمر على المريض بشكل جدي، وهي تبدأ قبل مرحلة ظهور الأعراض لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عام، وتحدث فيها تغيرات في عقل المريض نتيجة إصابته بالزهايمر مما يؤدي إلى معاناته من أعراض بسيطة تتمثل في مشاكل الذاكرة والنسيان العادي، كما أن الكثيرين من مرضى الزهايمر قد لا تظهر عليهم في هذه المرحلة أي أعراض على الإطلاق.

النسيان الأساسي وهفوات الذاكرة:

هي أولى مراحل ظهور أعراض مرض الزهايمر، وفي هذه المرحلة ينسى المريض الأشياء مثل المواعيد المهمة وأسماء المعارف والأماكن التي ترك فيها مقتنياته بكثرة وبشكل متكرر، لكن على الرغم من ذلك يظل المريض في هذه المرحلة قادرًا على إدارة حياته دون مساعدة من الآخرين وكل ما يحتاجه هو كتابة مواعيده المهمة والأماكن التي ترك فيها الأشياء وأسماء الأشخاص المهمين في مفكرة، وعادة ما تكون أعراض هذه المرحلة غير مُلاحظة بالنسبة للمحيطين بالمريض.

مواجهة صعوبات ملحوظة في الذاكرة:

في هذه المرحلة تبدأ معاناة المريض مع الزهايمر بشكل جدي، حيث تظهر على المريض الأعراض التالية "العجز عن تذكر الأشياء التي حدثت للتو.

عجز المريض عن العثور على المفكرة التي يكتب فيها الأشياء لكيلا ينساها لأنه نسى مكان المفكرة أو نسى وجودها من الأساس، زيادة صعوبة استرجاع الأسماء، صعوبة التعبير عن الذات بسبب عدم القدرة على العثور على الكلمات المناسبة، مواجهة مشاكل في العمل أو أثناء حضور المناسبات الاجتماعية بسبب كثرة وسرعة النسيان، وعادة ما تكون هذه المرحلة هي التي يلاحظ فيها المحيطين بالمريض ظهور أعراض المرض عليه".

المعاناة من مشاكل إدراكية:

في هذه المرحلة ينتج عن تلف الدماغ بسبب الإصابة للزهايمر ظهور أعراض أكثر من مجرد نسيان الأشياء على المريض، حيث تظهر على المريض العديد من الأعراض التي تدل على وجود خلل في الإدراك، وتتمثل هذه الأعراض في"مواجهة صعوبات كبيرة في العثور على الكلمات المناسبة، العجز عن تنظيم الأشياء وإجراء العمليات الحسابية، القدرة على تذكر تفاصيل الأحداث القديمة مع العجز عن تذكر الأحداث الجديدة، عدم القدرة على تذكر تاريخ اليوم أو معرفة المكان الذي يوجد فيه مما يعرضه لخطر الضياع بسبب عدم القدرة على العودة للبيت، تغير نمط النوم، حيث يعاني المريض من الأرق ليلًا أو النوم طوال النهار، أو عدم القدرة على النوم لعدة أيام متواصلة، المعاناة من صعوبة في اختيار ملابس مناسبة لحالة الطقس أو للمناسبات المراد حضورها، الاكتئاب، تقلب المزاج، والشك الدائم في الآخرين".



الاحتياج للمساعدة في الشئون اليومية:

تتطور الأعراض في هذه المرحلة وتؤدي لعجز المريض عن تذكر أفراد عائلته وأصدقاءه المقربين، كما تنخفض قدراته الإدراكية حتى أنه قد يعجز عن ارتداء ملابسه بدون مساعدة، وبداية من هذه المرحلة يعجز مريض الزهايمر عن العناية بنفسه ويحتاج للحصول على الرعاية ممن حوله بشكل شبه كامل ومن الجدير بالذكر أنه في الكثير من الأحيان تظهر على مرضى الزهايمر في هذه المرحلة الأعراض “الهلوسة، المعاناة من جنون العظمة، اعتناق أوهام ومعتقدات غريبة وغير منطقية”.

تقدم الأعراض:

تتفاقم الأعراض التي يعاني منها مريض الزهايمر في هذه المرحلة، حيث يصبح أقل استقلالية وأكثر اعتمادًا على المحيطين به في العناية به وإدارة حياته، كما يزداد انخفاض قدراته الإدراكية حتى أنه قد يعجز عن الشكوى من ألم معين يشعر به بسبب تدني قدراته اللغوية مما يؤدي لعجزه عن التعبير عن الألم والتواصل مع الآخرين بشكل عام، كما تتفاقم أعراض تغيرات الشخصية والأمراض النفسية التي يعاني منها مرضى الزهايمر أيضًا ويصبحون أكثر حدة في التعامل مع المحيطين بهم.

عدم القدرة على التحكم في الجسم:

هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة من مراحل مرض الزهايمر، وفيها يقوم مرض الزهايمر بتدمير خلايا دماغ المريض بشكل كامل، مما يؤدي إلى معاناته من الأعراض "تفاقم كافة الأعراض المذكورة سابقًا ووصولها للحد الأقصى، الاحتياج لمساعدة في المشي والجلوس، عدم القدرة على البلع، معاناة المريض من قابلية عالية للإصابة بالعدوات الفيروسية والبكتيرية نتيجة الضعف الجسدي.



-علاج الزهايمر:

الزهايمر مرض لا يمكن علاجه أيًا كانت المرحلة فحتى الآن لم يكشف العلماء علاج لمرض الزهايمر، لكن في حالة سعي المريض للحصول على العلاج في المراحل الأولى للمرض.

فقد ينجح في إبطاء ظهور الأعراض الناتجة عنه لفترة قد تطول أو تقصر حسب سن المريض وحالته الصحية والمرحلة المرضية التي بدأ الحصول فيها على العلاج، وبعد انتهاء هذه الفترة تستمر أعراض الزهايمر في التفاقم بشكل طبيعي حتى يصل المرض إلى مرحلته الأخيرة.

-أعراض آخر مرحلة من مراحل الزهايمر:

بشكل عام تتمثل أعراض المرحلة الأخيرة لمرض الزهايمر في الصعوبات الإدراكية والضعف الجسدي واحتياج المريض لشخص يعتني به بشكل كامل، أما من الناحية التفصيلية فتتمثل أعراض المرحلة الأخيرة لمرض الزهايمر في"اختلال الذاكرة، الصعوبات اللغوية، التغيرات المزاجية، الأمراض النفسية والعقلية، التغيرات السلوكية، الضعف الجسدي، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض".



-كم تستمر المرحلة الأخيرة من الزهايمر؟

لا يوجد وقت محدد لاستمرار المرحلة الأخيرة من الزهايمر، حيث تتوقف مدة حياة مريض الزهايمر بعد إصابته بالمرض على العوامل التالية:

عمر المريض.

الدعم الذي يحصل عليه المريض.

حالة المريض الصحية.

