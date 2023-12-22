موسكو: ستتجاوز الصادرات الروسية إلى الصين بحلول نهاية العام 110 مليارات دولار

أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوأوسوف، يوم الخميس، أن حجم الصادرات الروسية إلى الصين هذا العام سيصل إلى مستويات قياسية، إلى أكثر من 110 مليارات دولار، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وقال بيلوأوسوف، خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "في ما يتعلق بحجم التجارة مع الصين، فقد وصلنا إلى أعلى المستويات التاريخية. وبحلول نهاية هذا العام، ستصل الصادرات الروسية إلى الصين إلى قيم قياسية، أكثر من 110 مليارات دولار. ويبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين 210 مليارات دولار".

وأشار بيلوأوسوف إلى زيادة حجم الإمدادات إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول العربية.

ووفقا له، فإن قيمة الصادرات الروسية إلى أسواق الدول الصديقة بشكل عام في عام 2023، تجاوزت 360 مليار دولار (بزيادة 60 بالمئة مقارنة بعام 2021، من الناحية المادية)، وفي الوقت نفسه، فإن نمو حجم الصادرات غير المتعلقة بالمواد الخام والطاقة إلى أسواق الدول الصديقة من الناحية المادية، سجل أكثر من 20%، مقارنة مع عام 2021.

وذكر أن الحكومة تستكمل إعداد استراتيجية لتطوير النشاط الاقتصادي الخارجي لروسيا الاتحادية للفترة حتى عام 2030.

وتمت مراجعة مسودة الوثيقة خلال الجلسة الإستراتيجية لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضي؛ ومن المقرر أن تتم الموافقة عليها قبل حلول 1 مارس 2024.

وخلص النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، إلى أنه، "ينبغي أن يضمن تنفيذ الاستراتيجية استدامة في الأسواق الجديدة، من أجل التنفيذ الكامل للإمكانات الاقتصادية الخارجية لروسيا، وتشكيل شبكة من الشراكات مع الدول الصديقة، وضمان التعاون التكنولوجي من أجل تحديث القاعدة الصناعية والتكنولوجية، وتشكيل بنية تحتية فعالة متعددة الأطراف لدعم العلاقات الاقتصادية الخارجية".