كاميرات المراقبة دليل جهات التحقيق لكشف لغز جثة حدائق أكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول العثور علي فتاة مكبلة الأيدي أمام الحي الإيطالي بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كما امرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وعمل تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

وامرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثه لبيان الاشخاص الذين تواجدوا بالمكان وتتبع خيط سيرهم.

كانت البداية بتلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيه بلاغا بالعثور علي جثه أحد الأشخاص أمام الحي الإيطالي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة مكبلة الأيدي في ظروف غامضة.

جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي عقب مناظرة فريق من النيابة العامة لها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.