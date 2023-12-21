موارد البترول والغاز الطبيعى تمثل ٩٣٪ من مصادر الطاقة الأولية في مصر

كشف تقرير عن وزارة البترول والثروة المعدنية أن موارد البترول والغاز الطبيعى تمثل نحو ٩٣٪ من مصادر الطاقة الأولية في مصر، ويلبى إنتاجنا المحلى من البترول والغاز نحو ٧٥٪ من الاستهلاك المحلى وتستكمل تلبية باقى احتياجاتنا من خلال الاستيراد الخارجي، ويمثل الغاز الطبيعي الوقود الأهم حاليا والأكثر استهلاكا في مزيج الطاقة في مصر باعتباره الوقود الانتقالي النظيف الذي تبنته مصر خياراً رئيسياً في مزيج الطاقة للاستهلاك المحلى لديها كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية .



ويعد قطاع البترول أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر والذي يساهم بشكل رئيسي في دفع عجلة التنمية ، ويتبنى قطاع البترول رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كل الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.

ولتنفيذ هذه الرؤية يعمل قطاع البترول في مصر على استراتيجية متكاملة تشمل ٣ محاور رئيسية المحور الأول : يشمل تأمين مصادر الطاقة وذلك من خلال زيادة إمدادات الطاقة، وإدارة الطلب على الطاقة وتنويع مصادرها. المحور الثاني : ويهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر من البترول والغاز . المحور الثالث : يهدف إلى تعزيز أساليب الإدارة المثلى للقطاع من خلال تحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي والاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في القطاع.