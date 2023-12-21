فيديو.. إيثار علي يطرح كليب "الجاي بتاعي"

طرح الفنان إيثار علي أغنية جديدة بعنوان "الجاي بتاعي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" على طريقة الفيديو كليب.

أغنية "الجاي بتاعي" من كلمات محمد عزام، ألحان كريم طارق، توزيع أشرف البرنس، مكس وماستر أحمد جودة، تم التسجيل باستديو الرسالة، إدارة إنتاج الكليب إسلام عرابي، مدير تصوير محمود نانسى، والكليب من إخراج محمود عبد الله.

تقول كلمات الأغنية: "عاملين ملايكة مصدقين أوي نفسكوا، وانتوا الشيطان بشطارته خايب جنبكوا، من كتر جبروت شركم بقى صوتي واطي..".

يذكر أن إيثار علي طرح في رمضان الماضي أغنية " يا رب عدلها" التي كتبها الشاعر الغنائي محمد عمر، ولحنها كريم طارق، توزيع مصطفى البوب.

وقبلها طرح إيثار علي أغنية "مش فارقلي" من كلمات حازم إكس، توزيع فلسطيني ريمكس.

https://youtu.be/K7pAdDGMfTs?si=QTLJ-9sfum0IV78T