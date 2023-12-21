رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدًا من الملحقية الثقافية العمانية.. صور

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، المستشار شهاب بن احمد السعدي المستشار الثقافي بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة، يرافقه الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس هيئة حماية المستهلك سابقا، وذلك في اطار حرص الجامع علي مد جسور التواصل مع الجامعات في جميع انحاء الوطن العربي وكذلك الملحقيات الثقافية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام علي ادارة الوافدين، وذلك لبحث توقيع الاحرف الاولي لمذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة وكلية قيد التأسيس في سلطنة عمان.

فيما رحَّب رئيس جامعة المنصورة بالوفد مؤكدا على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر وسلطنة عمان وحرص جامعة المنصورة علي الاهتمام بالطلاب العمانيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم.

وعبَّر الوفد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامعة المنصورة مؤكدين علي اعتزازهم بمكانه الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم.

كما تناقش الطرفان علي امكانية بحث سبل التعاون الاكاديمي في كافة المجالات العلمية والثقافية والبحثية وامكانية عقد بروتوكول تعاون مع كلية التربية بجامعة المنصورة في مرحلة البكالوريوس وكذلك تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والاشراف المشترك مع جامعة المنصورة وذلك لتبادل الخبرات وتقوية العلاقات مع الجامعة.

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