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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

يونيسف: يوجد 1.2 مليون نازح في مراكز الإيواء بقطاع غزة

غزة
غزة
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أكد المتحدث الإقليمي لـ"اليونيسف"، أن عشرات الآلاف من الأطفال يسقطون قتلى وجرحى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المتحدث الإقليمي ليونيسف:” يوجد نحو 1،2 مليون نازح في مراكز الإيواء بقطاع غزة، وعلى المجتمع الدولي الوقوف أمام مسؤوليته بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع”، وذلك حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأضاف:” دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار على قطاع غزة سيزيد المعاناة على الفلسطينيين”، متابعا: نعمل مع شركائنا على توفير الوقود والمياه الصالحة في قطاع غزة لتخفيف حدة المعاناة لدى الفلسطينيين”.

وتابع:” آلاف الأطفال لا سيما تحت سن 5 سنوات بقطاع غزة سيعانون نقصا كبيرا في المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة”، مضيفا:” نحو 160 ألف حالة مصابة بالأمراض التنفسية جراء انتشار العديد من الأوبئة بقطاع غزة”.

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